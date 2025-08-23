Padre del asesinado Miguel Uribe Turbay ocupará su lugar en disputa presidencial

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, ocupará su lugar como precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, informó esa fuerza política, la principal de la oposición al presidente Gustavo Petro. Según el Centro Democrático, el propio Uribe Londoño pidió que se le permita “ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial” para las elecciones de 2026.