México, Cuba y Colombia se opusieron al accionar de Estados Unidos

En las últimas horas se prendieron las alarmas en el Caribe luego de que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, señalara estar dispuesto a usar “todo su poder” para frenar el paso de estupefacientes hacia su territorio. Su advertencia estuvo acompañada por el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe cerca a Venezuela. Se trata de los navíos USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson.

Ante este panorama, tanto México, como Cuba y Colombia se mostraron en contra de este posible accionar. Por un lado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró estar a favor de la no intervención, en referencia a los supuestos operativos militares que la primera potencia realiza en el mar Caribe. “No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución mexicana”, señaló luego de darse a conocer el despliegue.

La Casa Blanca justificó la decisión al indicar que la Administración de Nicolás Maduro “no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico”. Para Estados Unidos, Maduro es un fugitivo tras ser acusado de tráfico de drogas. De hecho, el pasado 8 de agosto, Trump aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del líder venezolano.

Por su parte, Cuba denunció que ese movimiento forma parte de una “agenda corrupta” del secretario de Estado, Marco Rubio, por lo que exigió respetar la región como “una zona de paz”. Asimismo, dos fuentes gubernamentales señalaron que tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a la costa de Venezuela en las próximas horas, como parte del esfuerzo para abordar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

Por último, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que una eventual invasión de Estados Unidos a Venezuela convertiría al país latinoamericano en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto. “Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, y con eso meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia”, aseguró.