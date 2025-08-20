Nuevos acuerdos entre Ecuador y Brasil

En el Palacio del Planalto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, recibió a su par conservador de Ecuador, Daniel Noboa, la primera vez que un mandatario del país andino va a Brasil en los últimos 18 años. El objetivo fue estrechar los lazos y acordar cooperaciones bilaterales, sobre todo en materia comercial. “Las discusiones quedaron en el pasado y las diferencias políticas no deben sobreponerse al objetivo mayor de construir una región fuerte y próspera”, declaró Lula. Por su parte, Noboa sostuvo: “Ahora nuestro deber es trabajar para darle soluciones a las personas y a nuestras sociedades”. En el marco de encontrar soluciones para aliviar la situación económica, desestabilizada luego de los aranceles impuestos por Estados Unidos, ambos países acordaron reabrir la importación brasileña de bananas y camarones. También, dialogaron acerca de la criminalidad transnacional. En ese contexto, el brasileño ofreció el apoyo de la Policía para combatir a los grupos organizados en Ecuador.