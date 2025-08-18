Zelenski visitará a Trump

Líderes europeos, incluyendo los de Alemania, Francia y el Reino Unido, se encuentran acompañando a Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, a su reunión con Donald Trump en Washington el día de hoy. Según se detalló, la idea es reforzar la posición ucraniana y pedir garantías de seguridad. Por su parte, el gobierno estadounidense presionará a Kiev para que acepte un acuerdo de paz rápido con Moscú. “Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas son decisiones que debe tomar Ucrania y solo Ucrania, y estas decisiones no pueden tomarse sin la participación de Ucrania en las negociaciones”, comentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Zelenski afirmó que Ucrania aún no conoce todas las exigencias planteadas por Putin en la reunión que tuvo con Trump el último viernes.