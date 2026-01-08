Cancelación masiva de vuelos por nevadas en Europa

El fuerte temporal de nieve que azota a distintos puntos de Europa obligó a cancelar cientos de vuelos en aeropuertos de Países Bajos, Francia y Bélgica, además de causar interrupciones masivas en el transporte terrestre y ferroviario del viejo continente. Asimismo, algunos países se han visto forzados a cancelar clases y a luchar contra cortes de electricidad y del suministro de agua.

El aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más grandes de Europa, canceló al menos 700 vuelos debido a la nieve y el viento. Escenarios similares se vivieron en los dos principales aeropuertos de París, que tuvieron que anular un centenar de vuelos. En Italia, en tanto, la nieve acumulada ha obligado a cortar rutas, cerrar escuelas en varias regiones y a luchar contra desbordes de ríos tras registrarse fuertes lluvias. Por su parte, en Serbia y Bosnia-Herzegovina desde hace varios días miles de habitantes se encuentran sin electricidad.