Machado aseguró que volverá “lo antes posible”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, prometió regresar a Venezuela “lo antes posible”, al mismo tiempo que agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, por la captura de su par, Nicolás Maduro. Machado también arremetió contra la presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez, a quien responsabilizó por la represión en su país: “Es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico”.

Si bien Trump mencionó que Machado no forma parte de los planes estadounidenses en territorio venezolano, la opositora insiste en su vuelta buscando mayor capital político. Machado también afirmó que “una Venezuela libre” se convertirá en el “centro energético” de América, y prometió “desmantelar todas las estructuras criminales” que han perjudicado a los venezolanos.

La situación judicial de Maduro

Bajo este contexto, en las últimas horas, el Departamento de Justicia estadounidense ha eliminado gran parte de las alusiones al Cartel de los Soles en la nueva imputación contra el capturado presidente venezolano. En esta nueva acusación, ya no se lo señala a Maduro como líder del Cartel de los Soles, caracterizada ahora en el documento como un “sistema de clientelismo”.

Esto contrasta con las declaraciones públicas del mandatario Trump, quien apuntó el último sábado que la operación militar de captura a Maduro se inscribe en una ofensiva más amplia que incluye, entre otros objetivos, el de descabezar el llamado Cartel de los Soles. De igual manera, el documento revisado refleja que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.