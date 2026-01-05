Continúan las protestas en Irán

Al menos 15 muertos y 500 detenidos es el saldo de lo que vienen siendo las masivas protestas en Irán. Los enfrentamientos más intensos se han registrado en las zonas occidentales del país, pero también se han observado choques entre manifestantes y policía en Teherán, en zonas centrales y en la provincia meridional de Baluchistán. Si bien las protestas comenzaron como una iniciativa entre comerciantes de Teherán en contra del encarecimiento de los precios, entre otras dificultades económicas, pronto las concentraciones atrajeron también a estudiantes y ciudadanos en otras partes del país. La presión económica, que se ha intensificado desde septiembre, cuando Naciones Unidas reimpusó sanciones al país por su programa nuclear, ha desplomado el rial iraní, elevando hasta un 40% los precios de la carne, el arroz y otros alimentos básicos.