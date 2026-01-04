Corea del Norte repudia la captura de Maduro y muestra su poder militar

Corea del Norte reaccionó con dureza tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, realizada por fuerzas estadounidenses en un operativo que incluyó bombardeos a gran escala. El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el hecho como una grave violación de la soberanía y denunció un acto hegemónico de Washington. En paralelo, Pyongyang lanzó un misil desde su costa este, lo que fue confirmado por Corea del Sur y Japón, aumentando la tensión regional. Analistas interpretan que el régimen busca mostrar avances militares antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, donde podría definir su política hacia Estados Unidos. También se vincula el lanzamiento con la visita del presidente surcoreano a China, en la que pidió a Xi Jinping un rol constructivo para la paz en la península. El episodio refuerza la percepción de un tablero geopolítico cada vez más inestable, con Venezuela y Corea del Norte como focos de fricción frente a la estrategia de Washington.