Estados Unidos quiere seguir buscando la vía “diplomática” por Groenlandia

La Casa Blanca aseguró ayer que el presidente estadounidense, Donald Trump, contempla varios escenarios, entre ellos una posible acción militar, en relación a su interés en tomar control sobre Groenlandia, pero insistió en que la diplomacia siempre ha sido la primera opción del republicano. “Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Leavitt dijo que la idea de anexionar la isla no es algo nuevo y aseguró que, desde el siglo XIX, varios presidentes estadounidenses han barajado esta acción como “beneficiosa para la seguridad de Estados Unidos”.

“El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo sería una posible compra”, remarcó la funcionaria. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que se reunirá la semana próxima con diplomáticos daneses para conversar sobre Groenlandia.

Desde el inicio de su mandato el año pasado, Trump ha insistido en diferentes ocasiones en la posibilidad de tomar el control de la isla y el asunto ha vuelto a estar en el foco después de que Washington capturara en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para juzgarlo por narcoterrorismo y subrayara que empleará la fuerza si es necesario para garantizar su seguridad nacional.