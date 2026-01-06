Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes por la noche que el régimen chavista acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, en el marco de un nuevo entendimiento energético entre ambas naciones.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde el mandatario republicano precisó que el crudo será vendido a precio de mercado y que los fondos obtenidos quedarán bajo control de su administración. Según explicó, esos recursos se destinarán a iniciativas que beneficien tanto a la población venezolana como a los intereses de Estados Unidos.

Trump remarcó que el acuerdo permitirá garantizar el uso transparente de los ingresos provenientes del petróleo venezolano y aseguró que su gobierno supervisará directamente la operación.

Asimismo, informó que dio instrucciones al secretario de Energía, Chris Wright, para que el plan sea puesto en marcha de inmediato, marcando un avance concreto en la implementación del acuerdo.