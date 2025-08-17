Putin aseguró que la reunión con Trump fue “oportuna” y “muy útil”

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó ayer que, durante su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, discutió maneras de poner fin al conflicto en Ucrania de “forma justa”.

Tras la cumbre en Alaska, Putin sostuvo en declaraciones a altos funcionarios en Moscú, que las conversaciones habían sido “oportunas” y “muy útiles”, según imágenes difundidas por el Kremlin.

“La conversación fue muy franca, sustancial y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias”, afirmó y añadió: “Tuvimos la oportunidad de reiterar nuestra postura con calma y detalle”.

Por su parte, el presidente estadounidense recurrió a su red Truth Social para celebrar el resultado de la reunión con Putin y su posterior llamada con el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky.

“¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado secretario general de la OTAN”, resaltó.

Los presidentes Putin y Trump mantuvieron una histórica reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska el pasado viernes. Tanto el líder ruso como su par estadounidense destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.

Más negociaciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció ayer que mañana viajará a Washington para mantener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, centrada en “el fin de los asesinatos y de la guerra”.

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”, señaló Zelensky en un comunicado publicado en X.

También reiteró su disposición a un encuentro trilateral con Trump y Putin, un formato que Ucrania promueve, pero que el Kremlin por el momento sigue rechazando.