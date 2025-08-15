Preocupación por el cólera en Sudán

Al menos 40 muertes vinculadas con el cólera se registraron en una semana en la región sudanesa de Darfur, en el peor brote de esa enfermedad que ha sufrido el país africano. Esta enfermedad puede ser mortal en pocas horas si no se trata, aunque tomándolo a tiempo se puede curar con una simple rehidratación oral y con el uso de antibióticos en casos más graves. “Además de una guerra total, la población de Sudán está sufriendo ahora el peor brote de cólera que ha vivido el país en años”, afirmó en un comunicado Médicos Sin Fronteras. “Solo en la región de Darfur, los equipos atendieron a más de 2.300 pacientes y registraron 40 muertes en la última semana”, agregaron los expertos. Desde julio del año pasado, se han registrado alrededor de 100.000 casos de cólera en todo Sudán, según la OMS. La temporada de lluvias, que se intensifica particularmente este mes, podría agravar la crisis sanitaria.

Esta grave situación sanitaria se suma a un contexto de guerra que atraviesa el territorio. Al entrar en su tercer año, la guerra sudanesa, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a millones, ha provocado lo que Naciones Unidas describe como “la peor crisis humanitaria del mundo”.