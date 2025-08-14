Zelenski pidió más sanciones para Rusia

"Nadie puede ser engañado por Rusia, necesitamos más presión para lograr la paz, necesitamos más sanciones no solo de Estados Unidos, sino también de Europa”, afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín. La capital alemana fue el lugar donde se reunieron los líderes europeos para sostener una reunión virtual con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, previo a la cumbre que sostendrá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Alaska, el día de mañana.

Zelenski también indicó que la “experiencia de Ucrania y de nuestros socios debe aprovecharse para evitar el engaño ruso”. “Por el momento, no hay indicios de que Rusia se esté preparando para poner fin a la guerra. Nuestros esfuerzos coordinados y acciones conjuntas, de Ucrania, Estados Unidos, Europa y todos los países que buscan la paz, pueden, sin duda, obligar a Rusia a alcanzar la paz. Agradezco a todos los que están colaborando”, señaló.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, en coincidencia con Zelenski, expresó que “no se tomarán decisiones sobre el futuro de Ucrania sin Ucrania”. A la par con el premier de Países Bajos, Dick Schoof, ambos mencionaron que “esperan con interés” seguir debatiendo en las reuniones venideras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Bajo este contexto, el canciller alemán agregó que Ucrania está dispuesta a negociar sobre cuestiones territoriales, pero que “el reconocimiento legal de la ocupación rusa no está en debate”. “Si Estados Unidos trabaja ahora por una paz en Ucrania que salvaguarde los intereses europeos y ucranianos, puede contar con nuestro pleno apoyo en este esfuerzo”, sostuvo. Sumado a todo esto, el mandatario francés, Emmanuel Macron, comentó: “Las cuestiones territoriales que competen a Ucrania no pueden ser negociadas y solo serán negociadas por el presidente ucraniano. Esa es la posición que defendemos y que ha sido expresada muy claramente por el presidente Trump”. Vale mencionar, que todo esto se da en un momento en el cual el día de mañana se dará una muy importante cumbre entre Trump y Putin como se mencionó previamente, de la que ni Zelenski ni los líderes europeos formarán parte.