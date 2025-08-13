Trump se reunirá con su par surcoreano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo 25 de este mes a su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para ultimar detalles de su reciente acuerdo comercial y discutir sobre semiconductores, la industria naval y otros temas. A cambio de reducir sus aranceles del 25% al 15%, Trump dijo el pasado mes que Corea del Sur daría a Estados Unidos 350.000 millones de dólares para inversiones y compraría 100.000 millones de dólares en productos energéticos. Trump también aseguró que Corea del Sur acordó invertir una “gran suma de dinero” adicional, cuyo nivel se anunciará cuando el presidente Lee Jae Myung visite la Casa Blanca. La oficina del mandatario surcoreano indicó que la reunión girará en torno al desarrollo de su alianza como una “asociación estratégica integral orientada al futuro” en respuesta a la evolución de la seguridad y el entorno económico mundial.