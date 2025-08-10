Sismo de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió este domingo el noroeste de Turquía, con epicentro en el distrito de Sındırgı, provincia de Balkesir, y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El organismo emitió una alerta amarilla automática por posibles muertes y pérdidas económicas, en base a estimaciones de su sistema PAGER, que evalúa la exposición de la población a sacudidas severas.

La Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD) reportó al menos tres réplicas con magnitudes de 4,6; 4,1 y 4,0.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, señaló que el temblor se sintió también en Estambul y provincias vecinas, y que se activaron de inmediato las evaluaciones sobre el terreno. “Hasta ahora no se han reportado situaciones adversas, estamos vigilando la situación de cerca. Extiendo mis deseos de una pronta recuperación a los afectados”, expresó.

La Gobernación de Estambul confirmó que no se registraron daños ni emergencias en la ciudad, aunque los equipos de inspección ya están trabajando. Sin embargo, en Balkesir, un edificio colapsó por el impacto del sismo: dos personas fueron rescatadas con vida y continúan las tareas para liberar a otras.