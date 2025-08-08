Rusia confirmó que Putin se reunirá con Trump “en los próximos días”

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrán una reunión “pronto”, antes del fin del plazo impuesto desde Washington para lograr el fin de la guerra en Ucrania.

Así lo informó en la jornada de ayer un funcionario del Kremlin, quien también descartó la posibilidad de que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, participe del encuentro. El objetivo del encuentro es poder alcanzar un acuerdo por el alto el fuego en Ucrania.

“A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel”, explicó el asesor de política exterior presidencial ruso, Yuri Ushakov.

Por el momento, se desconoce en qué lugar se llevará a cabo el encuentro, aunque desde Moscú aseguran que “en principio, está acordado”.

En las últimas horas el mandatario ruso habló de la reunión que protagonizará con Trump y dejó entrever que la misma podría celebrarse en Emiratos Árabes Unidos.

“Putin quiere conservar a Trump como recurso para una posible transición hacia la paz”, señaló Sergei Markov, analista político pro-Kremlin que vive en Moscú. “Trump es necesario para lograr las condiciones que pide Rusia”.

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos”, sostuvo Putin junto al líder emiratí Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y aseguró que “sería uno de los lugares bastante adecuados”.

El anuncio de Moscú se produce después de que el presidente ruso se reuniera el pasado miércoles con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, un encuentro en el que hablaron sobre “la crisis ucraniana” y que el Kremlin describió como “útil y constructivo”.

La última vez que Putin y Trump se reunieron en persona fue en una cumbre del G20 celebrada en 2019 en Japón, en donde su conversación duró más de una hora. Un año antes, los dos líderes mantuvieron negociaciones bilaterales en Helsinki, la capital de Finlandia.