Trump anunció aranceles adicionales a India

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó durante la jornada pasada un decreto que añade 25% de aranceles sobre los productos indios “en respuesta a la compra continua de petróleo ruso”. Esta nueva tarifa aduanera se empezará a aplicar dentro de tres semanas y se suma a otra del 25% que debe entrar en vigor el día de hoy, según el decreto, lo que eleva a 50% los aranceles combinados impuestos a India.

Los aranceles adicionales implican que India se enfrentará al impuesto más alto, junto a Brasil, lo que pone a la nación asiática en una desventaja significativa frente a competidores regionales como Vietnam y Bangladesh. Con una tasa del 50%, muchas exportaciones indias se verán perjudicadas frente a países que se encuentran en el rango del 15% al 30%. No obstante, algunos sectores clave como la electrónica y la industria farmacéutica siguen exentos de esta tasa adicional.

Al no regir de inmediato, el líder de la Oficina Oval daría tiempo a Nueva Delhi para negociar con Washington. La medida tiene como objetivo reducir la capacidad de Moscú para financiar su invasión Ucrania la cual el decreto califica de “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. “Estimo que imponer aranceles además de las otras medidas tomadas para responder a la emergencia nacional, será más eficaz para gestionar esta amenaza”, mencionó Trump en el decreto. Después de China, India es el principal comprador de petróleo ruso. En 2024 representó cerca de 36% de las importaciones indias de petróleo, frente a aproximadamente 2% antes de la guerra, según datos del Ministerio de Comercio indio.

Por su parte, Nueva Delhi justifica su dependencia del crudo ruso y sostiene que “los suministros tradicionales fueron desviados hacia Europa tras el estallido del conflicto” en Ucrania, cuando los países europeos buscaban alternativas a los hidrocarburos rusos. Cuestionado sobre la nueva medida del mandatario estadounidense, el diputado indio, Shashi Tharoor, declaró que Washington está aplicando un doble estándar: “Uranio, paladio, hay varios productos que Estados Unidos está importando de Rusia. Desafortunadamente, existe un doble rasero. Han dado a China un plazo de 90 días, pero China está importando mucho más petróleo ruso que nosotros. Así que, claramente, este no ha sido un gesto particularmente amistoso de un país que creíamos bien dispuesto hacia nosotros”.