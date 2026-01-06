Maduro se declaró “inocente” de todos los cargos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon el día de ayer “inocentes” de todos los cargos a los que se enfrentan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York durante lo que fue la primera comparecencia. “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, sostuvo ante el Tribunal. De cara a lo que viene, el juez federal fijó la próxima audiencia judicial para el próximo 17 de marzo.

El líder venezolano aseguró no haber visto su acusación antes de comparecer en el tribunal y desconocer sus derechos. Poco después, Flores se declaró “no culpable, completamente inocente”. Barry Pollack, el abogado de Maduro, afirmó en el Tribunal que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante. Al principio de la audiencia, preguntado por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, el mandatario se presentó en español como el presidente de Venezuela y aseguró que se encontraba “secuestrado” en suelo estadounidense. “Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa en Caracas”, afirmó.

Por otra parte, los letrados solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen “problemas de salud”. El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores “sufrió lesiones importantes durante su secuestro” y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Vale recordar, que Maduro y Flores se encuentran en Estados Unidos tras su detención el pasado sábado en Caracas, en un operativo realizado por las fuerzas estadounidenses con el objetivo de trasladarlos a ese país para juzgarlos bajo la jurisdicción estadounidense. Los nuevos cargos le acusan de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas. A su vez, su esposa está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.