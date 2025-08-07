Nawrocki asumió como presidente de Polonia

Karol Nawrocki asumió este miércoles oficialmente la presidencia de Polonia, en una ceremonia celebrada en el Parlamento, con lo que se inicia un nuevo ciclo político en el país que estará marcado por las diferencias entre el nuevo presidente, de ideología conservadora, y el gobierno liberal dirigido por Donald Tusk. La llegada de Nawrocki al Palacio Presidencial representa un giro nacionalista y euroescéptico en la política polaca, con expectativas de nuevos roces tanto a nivel interno como con las instituciones europeas. El conservador Karol Nawrocki ha sacudido la arena política de Polonia al pasar, en solo seis meses, de ser un desconocido para sus ciudadanos a convertirse en el presidente que sucede este martes a su correligionario Andrzej Duda. Nacido en 1983 en Gdánsk, al norte del país, se espera que Nawrocki recurra a su veto presidencial y a su potestad de impulsar proyectos de ley para obstaculizar en la medida de lo posible el accionar de Tusk.