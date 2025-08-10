Tragedia en Brasil: 11 muertos y 45 heridos tras el choque entre un camión y un micro

11 personas murieron y 45 resultaron heridas por un choque frontal entre un camión de carga y un colectivo de larga distancia en el centro oeste de Brasil.

El accidente ocurrió cerca del municipio de Lucas do Rio Verde, a unos 360km. de Cuiabá, en el estado de Mato Grosso.

Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de carretera), un micro de dos pisos que viajaba de la capital estatal Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión que transportaba semillas de algodón. Había 66 pasajeros en el micro. Los heridos fueron llevados a los hospitales São Lucas de Lucas do Rio Verde y centros de salud en Nova Mutum, 11 se encuentran en grave estado.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer la dinámica del accidente. La PRF y la Policía Civil de Mato Grosso confirmaron la noticia y ratificaron la apertura de una investigación.