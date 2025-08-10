Trump y Putin confirman cumbre en Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania

En un intento por poner fin a la guerra en Ucrania desencadenada tras la invasión rusa de febrero de 2022, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantendrán un encuentro cara a cara en Alaska el próximo viernes.

El anuncio se produjo días después de que ambas partes indicaran que los dos líderes celebrarían una cumbre la próxima semana.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Trump indicó que cualquier acuerdo probablemente implicaría “algún intercambio de territorios”, pero no proporcionó más detalles.

El jefe de Estado norteamericano declaró que por él la cumbre habría sido antes, “pero supongo que hay arreglos de seguridad que desafortunadamente la gente tiene que hacer”.

Trump añadió que “el presidente Putin, creo, quiere paz, y Zelenskyy quiere paz”. Indicó que “para ser justos con el presidente Zelenskyy, recibirá todo lo que necesita, asumiendo que logramos algo”.

En las últimas horas de este sábado algunos medios estadounidenses indicaron que desde la Casa Blanca consideraban invitar a Zelensky a la cumbre. “Se está discutiendo”, precisaron.

El presidente ucraniano instó a sus aliados a tomar medidas claras para poner fin a la invasión de Moscú durante una conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer.

“Se necesitan medidas claras, así como la máxima coordinación entre nosotros y nuestros socios. Valoramos la determinación del Reino Unido, Estados Unidos y todos nuestros socios para poner fin a la guerra”, sostuvo el líder ucraniano.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con Joe Biden en Ginebra. Moscú confía en que la próxima cumbre se celebre en territorio ruso.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN. Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales.