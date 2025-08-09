Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo de paz

Durante una ceremonia de firma celebrada en la Casa Blanca y encabezada por Donald Trump, Azerbaiyán y Armenia firmaron ayer un acuerdo de paz negociado que impulsará los lazos económicos entre ambos tras décadas de conflicto.

Según Trump, los líderes del sur del Cáucaso, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y el presidente azerí Ilham Aliyev, participaron en lo que denominó una “cumbre histórica de paz”.

En el acto, Trump declaró: “Armenia y Azerbaiyán se comprometen a detener toda lucha para siempre, abrir el comercio, los viajes y las relaciones diplomáticas, además de respetar la soberanía y la integridad territorial mutuas”.

Armenia y Azerbaiyán han estado enfrentados desde finales de la década de 1980, cuando Nagorno Karabaj -una región azerbaiyana con población mayoritariamente de etnia armenia- se separó de Azerbaiyán con el apoyo de Armenia.