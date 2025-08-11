Murió el senador colombiano Miguel Uribe Turbay

El senador de la República y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada de este lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de sufrir complicaciones tras el atentado del pasado 7 de junio durante un acto político en la capital.

Uribe Turbay, de 38 años, estuvo más de dos meses en grave estado luego de recibir varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, mientras estaba en un evento de campaña. Por momento tuvo breves mejorías, que incluso permitieron el inicio de una fase de neurorehabilitación, pero su salud se deterioró en el último tiempo debido a una hemorragia en el sistema nervioso central.

En un sentido mensaje su esposa María Claudia Tarazona, lo despidió por redes sociales:

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.