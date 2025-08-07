Murió un motociclista que estaba internado tras un accidente
La víctima se encontraba internada desde el mes de enero, luego de ser embestido por un colectivo cuando circulaba en su moto por Abasto.
Se conoció la noticia de la muerte del joven de 24 años que había sido embestido por un colectivo el 7 de enero, la víctima era Marcos Gabriel Rojas Prieto, había protagonizado un choque contra un micro de larga distancia mientras circulaba con su motocicleta junto a una acompañante en la avenida 520, entre 181 bis y 182.
Tras varios meses internado en la Clinica Althea se confirmó su fallecimiento. Había sufrido la amputación de una pierna y además producto del impacto al llegar a centro médico tenía importantes golpes como traumatismo craneoencefálico y en el tórax.