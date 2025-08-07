Murió un motociclista que estaba internado tras un accidente

Se conoció la noticia de la muerte del joven de 24 años que había sido embestido por un colectivo el 7 de enero, la víctima era Marcos Gabriel Rojas Prieto, había protagonizado un choque contra un micro de larga distancia mientras circulaba con su motocicleta junto a una acompañante en la avenida 520, entre 181 bis y 182.

Tras varios meses internado en la Clinica Althea se confirmó su fallecimiento. Había sufrido la amputación de una pierna y además producto del impacto al llegar a centro médico tenía importantes golpes como traumatismo craneoencefálico y en el tórax.