Escándalo y disparos en una fiesta del country Grand Bell: un joven fue detenido

Una fiesta en el exclusivo barrio Grand Bell de City Bell terminó en escándalo durante la madrugada del sábado, cuando un vecino de 27 años reaccionó con violencia ante el ruido que generaban un grupo de adolescentes y disparó al menos dos veces con un arma de fuego.

Todo ocurrió frente a una vivienda donde se realizaba una reunión sin mayores inconvenientes, hasta que el joven —molesto por la detonación de fuegos artificiales— llegó en su camioneta Volkswagen Amarok, bajó alterado e increpó a un adolescente de 15 años. Según denunciaron los presentes, el agresor golpeó al menor y realizó disparos que no dejaron heridos de milagro.

El padre del chico atacado alertó de inmediato a la Policía, radicó la denuncia y aportó su testimonio. A partir de esa intervención, se desplegó un operativo que culminó con la detención del acusado.

Las autoridades investigan los hechos para determinar las responsabilidades y el tipo de arma utilizada. Mientras tanto, el caso suma un nuevo episodio de violencia en uno de los barrios privados más reconocidos de la región.