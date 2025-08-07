Un ladrón muerto y otro gravemente herido tras enfrentarse a policías

Un policía mató en las últimas horas a un delincuente que intentó robarle a un taxista en la localidad bonaerense de La Matanza y luego del hecho se comprobó que el sujeto, quien estaba indocumentado, tenía antecedentes penales.

En las primeras horas de este miércoles el sargento José Molina se desplazaba a bordo de un colectivo de la línea 620 para tomar servicio al Departamento de Lomas del Mirador, cuando advirtió a un sospechoso atacando a un taxista en el semáforo de la Ruta 3 y Avellaneda.

Ante eso, descendió del micro, se identificó y entonces comenzó un enfrentamiento.

En medio de la balacera, el caco intentó huir, pero cayó desvanecido al haber recibido un disparo en el cuello. Los vecinos del lugar lo rodearon y tras la llegada del SAME se constató que había fallecido.

Fue identificado como Maximiliano Giori Pucheta (32), que poseía antecedentes penales por “robo agravado” en marzo de 2013 y “tentativa de robo” en agosto de 2019. Desde la UFI N°12 dispusieron preservar el lugar y que se realicen las pericias correspondientes por parte de otra fuerza de seguridad. El Sargento resultó ileso.

Acerca del taxista, se confirmó que, tras el hecho, se retiró del sitio, por lo que ahora es buscado de manera intensa.

Inconsciente

En tanto, un custodio presidencial perteneciente a la Policía Federal Argentina le disparó a un malhechor que, junto con un cómplice que se dio a la fuga, intentó asaltar a su pareja en la localidad bonaerense de Laferrere.

El hecho sucedió en la calle Mongofield al 1600 cuando el numerario se encontraba de civil junto a su novia. Entonces dos motochorros se acercaron y le robaron las pertenencias a la mujer. Debido a eso, el policía se dio a conocer como tal y, con su arma reglamentaria, repeló la agresión.

Uno de los malvivientes resultó con una herida de bala en la zona craneal, mientras que su cómplice escapó con la cartera de la mujer, la cual abandonó a dos cuadras del hecho y fue recuperada por una vecina.

Se solicitó la presencia de una ambulancia, la cual trasladó al delincuente, identificado como Emanuel González (27) al Hospital Paroissien, donde ingresó inconsciente.

Desde la UFI N°2 de La Matanza informaron que no se adoptó ningún temperamento contra el efectivo al tratarse de un caso de legítima defensa.