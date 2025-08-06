Le tiraron piedras a un colectivo en la Autopista Buenos Aires- La Plata
Sucedió mientras circulaba por la zona del Arroyo El Gato, el parabrisas del micro de la línea 195 sufrió importantes daños.
Un colectivo de la línea 195 de la empresa Metropol recibió piedrazos mientras transitaba por la autopista Buenos Aires-La Plata. Por el impacto el parabrisas terminó con daños, y por suerte no hubo que lamentar heridos.
El hecho ocurrió ayer por la tarde en un momento de mucho tránsito a la altura del arroyo El Gato, cerca de la bajada que conecta con la avenida 520. Luego de lo sucedido la unidad debió continuar su recorrido para poder llegar a destino.
No es la primera vez que pasa ya que el mes pasado, un colectivo de la empresa Misión Buenos Aires también fue atacada cuando ingresaba a la autopista desde la Terminal de La Plata. Además, se suman otros casos que generan preocupación a las líneas de transporte que realizan los recorridos diariamente por esas zonas.