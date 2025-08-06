Le tiraron piedras a un colectivo en la Autopista Buenos Aires- La Plata

Un colectivo de la línea 195 de la empresa Metropol recibió piedrazos mientras transitaba por la autopista Buenos Aires-La Plata. Por el impacto el parabrisas terminó con daños, y por suerte no hubo que lamentar heridos.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en un momento de mucho tránsito a la altura del arroyo El Gato, cerca de la bajada que conecta con la avenida 520. Luego de lo sucedido la unidad debió continuar su recorrido para poder llegar a destino.

No es la primera vez que pasa ya que el mes pasado, un colectivo de la empresa Misión Buenos Aires también fue atacada cuando ingresaba a la autopista desde la Terminal de La Plata. Además, se suman otros casos que generan preocupación a las líneas de transporte que realizan los recorridos diariamente por esas zonas.