El crimen de Kim Gómez irá a juicio: confirman la prisión preventiva del acusado

La causa por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue arrastrada por un auto robado en Altos de San Lorenzo, fue elevada a juicio oral y público. Así lo resolvió este miércoles la jueza del Fuero Penal Juvenil de La Plata, María José Lescano, durante una audiencia virtual en la que también prorrogó por 180 días la prisión preventiva del acusado, un adolescente de 17 años.

La decisión se tomó tras escuchar a la fiscal Carmen Ibarra, quien sostuvo que la investigación reunió pruebas suficientes para avanzar hacia el debate oral. Entre los elementos presentados figuran registros de cámaras de seguridad, peritajes, testimonios clave y la declaración de la madre del imputado, que lo ubicó como el conductor del vehículo.

El joven está acusado de haber conducido el auto robado en el que Kim quedó enganchada y fue arrastrada más de quince cuadras, provocándole la muerte. La calificación es homicidio agravado en ocasión de robo, y la prisión preventiva fue extendida para garantizar su permanencia en un centro cerrado hasta que se realice el juicio.