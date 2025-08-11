Miles de personas evacuadas tras incendio Canyon en Los Ángeles

Cientos de bomberos combatieron durante la noche el llamado incendio Canyon, que comenzó la tarde del jueves en los condados de Ventura y Los Ángeles, en medio de temperaturas superiores a los 38 °C y fuertes ráfagas de viento. Las autoridades informaron que durante la noche se logró un avance significativo en el control del fuego, gracias al descenso de las temperaturas. Hasta la noche del viernes, el incendio había sido contenido en un 28 % y se había extendido a unas 2.170 hectáreas.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, quien representa al distrito afectado, hizo un llamado urgente a la población: “El calor extremo y la baja humedad en el norte del condado han generado condiciones peligrosas, donde las llamas pueden propagarse con rapidez alarmante”.

El incendio arde justo al sur del lago Piru, un embalse ubicado en el Bosque Nacional Los Padres. También se encuentra cerca del lago Castaic, una zona recreativa popular que fue afectada por el incendio Hughes en enero.