Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington
El presidente Donald Trump anunció una intervención de seguridad en la capital de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante la jornada pasada que pondrá al Departamento de Policía de Washington D. C. bajo control federal y que ordenará el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país. Según el mandatario, las medidas buscan combatir lo que describió como una ola de anarquía, en referencia a la criminalidad. “Estoy desplegando la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington. Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios”, fueron las palabras del mandatario. El mandatario especificó que se tratará del despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas del orden locales y federales. Los anuncios llegan en medio de sus promesas y advertencias sobre nuevas medidas para combatir la indigencia y la delincuencia en la capital del país.