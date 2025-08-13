Se estima que ya habrían muerto más de 230 periodistas en Franja de Gaza

En una entrevista realizada en las últimas horas, el director de Reporteros Sin Fronteras (RSF) para América Latina, Artur Romeu, declaró que “los periodistas son los pocos testigos que aún tenemos en Gaza”, y que éstos están siendo “asesinados sistemáticamente por Israel”. Si bien no hay datos precisos sobre el número exacto de víctimas, el tema volvió a cobrar aún más relevancia durante los últimos días tras la masacre de seis periodistas por un ataque aéreo israelí el último domingo. Según las cifras más conservadoras, se habla de al menos 186 periodistas asesinados por el ejército de Israel, mientras que otros análisis, como el de la ONU, hablan de 242 comunicadores que perdieron la vida en el enclave.

Sobre el episodio del pasado fin de semana, fuentes indicaron que un proyectil israelí impactó directamente el lugar donde los periodistas trabajaban, dejando un rastro de tiendas azules destrozadas y un muro acribillado por metralla. El director del hospital Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, confirmó que ese ataque mató a los seis periodistas y a otras dos personas no identificadas. Este incidente, descrito como el más mortífero contra la prensa en el conflicto actual, refuerza las denuncias de que los periodistas en Gaza son blancos deliberados, a pesar de su estatus como civiles protegidos por el Derecho Internacional. El equipo de comunicadores estaba comandado por Anas al-Sharif, quien era el más reconocido por su trabajo y protagonizó varios videos virales en los que se mostraba profundamente conmovido por la tragedia que narraba en sus reportajes en la Franja de Gaza.

Así, el lunes, centenares de personas llevaron en andas al cementerio Sheikh Radwan los cadáveres envueltos en sábanas de los comunicadores asesinados. “Advertimos que esto nos parecía un preludio para justificar un asesinato; esto forma parte de un patrón que se remonta a décadas, en el que se asesina a periodistas; los periodistas son civiles. Nunca deben ser objetivo en una guerra. Y hacerlo es un crimen de guerra. La ley internacional es clara en que los combatientes activos son los únicos objetivos justificados en un escenario de guerra”, destacó Jodie Ginsberg, directora del Comité para la Protección de los Periodistas.