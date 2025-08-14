Nuevo naufragio deja víctimas mortales

Al menos 20 personas perdieron la vida este miércoles en un naufragio de migrantes frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia. La ONU indicó que podría haber más desaparecidos ya que las operaciones de búsqueda continúan desarrollándose en el lugar. Mientras tanto, un total de 60 supervivientes, en donde hay 56 hombres y cuatro mujeres, fueron trasladados a Lampedusa. El desastre, en este caso con personas que viajaban desde Libia, es el último que afecta a migrantes que realizan la peligrosa travesía del Mediterráneo desde África a Europa. “Profunda angustia tras el enésimo naufragio frente a Lampedusa, donde Acnur está asistiendo a los sobrevivientes”, indicó el portavoz de Acnur en Italia, Filippo Ungaro. Asimismo, aseguró que en lo que va del año ya perdieron la vida 675 personas en el Mediterráneo central. A su vez, pidió “reforzar las vías legales” de migración.