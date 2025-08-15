En la jornada pasada se produjo un nuevo intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. En esta oportunidad, el canje fue de 84 soldados. “84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados”, indicó a través de un comunicado el Ministerio de Defensa ruso.

“Casi todos necesitan atención médica y rehabilitación integral”, indicó por su parte el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en sus redes sociales. “Agradezco a todos los que nos ayudan a seguir liberando a los cautivos ucranianos”, agregó. Vale remarcar, que los intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que ambos gobiernos siguen cooperando mutuamente, más de tres años y medio después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Desde el lado ucraniano aclararon que se trató de 33 soldados ucranianos y 51 civiles fueron devueltos, y el intercambio tuvo lugar en la frontera con Bielorrusia, aliado del presidente ruso, Vladimir Putin. Algunos de los prisioneros habían estado detenidos entre 2014 y 2022 en las regiones separatistas del este de Ucrania controladas por Moscú, incluyendo a tres mujeres de las zonas de Donetsk y Lugansk. Además, el Estado Mayor Ucraniano para Asuntos de Prisioneros de Guerra precisó que este es el intercambio número 67 desde el inicio de la guerra.

El nuevo intercambio se da en un particular contexto, dado que hoy se llevará adelante una importante cumbre en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso Putin. Trump afirmó que Putin llegará a un acuerdo sobre su guerra contra Ucrania y que la amenaza de sanciones contra Rusia probablemente influyó en la decisión de Moscú de buscar una reunión. También, sostuvo que no está seguro de si se podrá lograr un alto el fuego inmediato, pero expresó su interés en negociar un acuerdo de tregua. “Creo que ahora está convencido de que va a llegar a un acuerdo. Va a llegar a un acuerdo. Creo que lo hará, y lo averiguaremos”, mencionó. De hecho, Putin sostuvo que Washington está realizando “esfuerzos sinceros” para poner fin a la guerra en Ucrania y sugirió que ambos gobiernos podrían acordar un acuerdo sobre armas nucleares.