El Papa pidió priorizar la paz tras la cumbre Trump-Putin

León XIV rezó para que las negociaciones “tengan éxito” y pidió que "se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos".

Tras la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, y a horas de que Volodimir Zelenski llegue a la Casa Blanca junto a líderes europeos, el papa León XIV pidió que la paz y el bien común de los pueblos estén por encima de cualquier interés particular.

En el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo, el pontífice expresó: “Recemos para que tengan buen éxito los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz, a fin de que en las negociaciones se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos”. También instó a los católicos a “responder con amor y no con la venganza”, y recordó que la diplomacia debe ser el camino para resolver los conflictos.

El Papa celebró misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda y compartió un almuerzo con un centenar de personas sin recursos en Castel Gandolfo. Retornará al Vaticano el martes y el miércoles retomará las audiencias generales.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que dignatarios de la Unión Europea y de la OTAN acompañarán a Zelenski a Washington para garantizar que no se lo presione a aceptar un acuerdo de paz desfavorable. La reunión con Trump está prevista para este lunes, luego de que el mandatario estadounidense calificara como “productiva” su cumbre con Putin en Alaska.

