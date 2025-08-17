El huracán Erin alcanzó categoría 5

El huracán Erin pasó en 24 horas de ser una tormenta de categoría 3 a categoría 5, alcanzando vientos máximos sostenidos de 255 km/h, según informó ayer el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. (NHC).

La tormenta continuaba en las últimas horas su avance hacia las Antillas Menores, una región que incluye las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, y Puerto Rico.

En tanto, las alertas de tormenta tropical seguían vigentes para Saint Martin, San Bartolomé y Saint Maarten. Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros, pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

Los expertos prevén que Erin mantenga este movimiento durante las próximas horas con una gradual disminución de su velocidad de traslación y que gire hacia el norte a comienzos de la próxima semana, alejándose de Estados Unidos y las Bermudas.

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada ciclónica del Atlántico 2025 y la primera en alcanzar el estatus de huracán.