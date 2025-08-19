Sánchez anunció nuevas medidas en medio del avance del fuego en España
El gobierno de España busca coordinar esfuerzos para mitigar las llamas.
El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en las últimas horas, la creación de un “pacto de Estado por la emergencia climática” para coordinar la mitigación y adaptación ante los incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos. La iniciativa busca unir a todas las administraciones, partidos políticos, científicos, empresas y sociedad civil, para enfrentar una de las temporadas de incendios más devastadoras en décadas, con más de 157.000 hectáreas españolas arrasadas desde inicios de este año y miles de personas evacuadas. “El gobierno de España va a trabajar desde este momento para que en septiembre podamos tener ya las bases de ese pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática”, sostuvo el mandatario, quién también agregó que “la emergencia climática que asola el mundo cada vez es más acelerada, grave y asidua, sobre todo en lugares como la Península Ibérica”.