Rusia lanzó uno de los peores ataques contra Ucrania

A pesar de los diálogos entre Vladimir Putin y Donald Trump, Rusia llevó a cabo en las últimas horas uno de sus mayores ataques aéreos del año contra Ucrania, lanzando 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero

El ataque golpeó principalmente regiones en el oeste del país, donde se cree que se transporta y almacena gran parte de la ayuda militar proporcionada por los aliados occidentales de Ucrania.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, denunció que “en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra”, Rusia atacó de manera masiva esta noche objetivos civiles y de energía. “Uno de los misiles golpeó a un importante productor estadounidense de electrónica en nuestra región más occidental, provocando serios daños y bajas”, afirmó.

En tanto, un ataque con drones ucranianos dejó sin luz varias zonas residenciales en la región rusa de Voronezh, 450 kilómetros al sur de Moscú, e incendió una empresa industrial en Rostov, a orillas del mar de Azov

Vale remarcar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, “en una Europa neutral”, considerando Suiza o Austria, y añadió que tampoco se opone a Estambul, Turquía.