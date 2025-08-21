España sufre la peor ola de incendios en lo que va del siglo

España sigue ardiendo por la peor ola de incendios de este siglo, con más de 20 grandes focos activos en zonas forestales en las comunidades de Galicia, Extremadura y Castilla y León. Las llamas ya quemaron un total de 391.581 hectáreas. En su visita del último martes a Jarilla, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros declarará el próximo martes zona catastrófica a las áreas afectadas por los incendios. “Esto significa el compromiso del gobierno para afrontar, una vez se extingan los fuegos y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los vecinos y vecinas en los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción que va a ser acompañada también con los recursos de la Administración General del Estado”, sostuvo Sánchez.

Pese al crítico panorama, las autoridades observan algunos indicios de favorabilidad por la reducción de las temperaturas. Con el descenso térmico y la humedad de las últimas horas, se indicó que se espera que lo peor de la oleada de incendios forestales ya haya pasado.