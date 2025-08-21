Bielorrusia e Irán acercan posiciones

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró este miércoles que está dispuesto a cooperar militarmente con Irán, durante un encuentro en Minsk con su colega iraní, Masud Pezeshkian, quien llegó a la capital bielorrusa la noche del martes procedente de Armenia. “Estamos dispuestos a discutir cualquier asunto. No hay temas secretos para nosotros. Desde el abastecimiento de alimentos a su país hasta la cooperación técnico-militar”, sostuvo Lukashenko. Pezeshkian, por su parte, subrayó que Irán y Bielorrusia comparten posturas en el plano internacional, algo que debe plasmarse en el ámbito económico, turístico y cultural. “También en el desarrollo de la cooperación técnico-militar”, precisó. Vale recordar, que ambos países han apoyado y lo siguen haciendo a Rusia en su guerra contra Ucrania.