Petro declaró la “emergencia económica”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró oficialmente en las últimas horas la “emergencia económica” en el territorio por un lapso de 30 días. A la hora de dar los motivos de este pronunciamiento, explicó que es por una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026. El decreto permitirá al gobierno adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año. De igual manera, todavía no se conocen los alcances específicos que tendrá la medida ni los tributos que se implementarán.

Si bien la economía colombiana se fortalece y supera las proyecciones de los analistas, el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. Entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales. Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos, unos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública. “El gobierno no va a dejar que se desate una crisis”, afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. De esta manera, con el decreto de emergencia, el gobierno espera “garantizar la recuperación de los recursos que el Congreso dejó desfinanciado” tras el archivo de la reforma tributaria.