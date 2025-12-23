Secuestraron a 18 militares en Colombia

Al menos 18 militares colombianos fueron secuestrados en las últimas horas en una zona rural del departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, por una multitud que al parecer buscaba impedir una operación contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Atrato donde “una unidad militar terminó rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena”, señaló la XV brigada del ejército en un comunicado. El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto colombiano en el que, según las autoridades, los guerrilleros o narcotraficantes “instrumentalizan” a los habitantes para que impidan las operaciones en su contra. Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde campesinos secuestraron a 34 militares; y en septiembre otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca.