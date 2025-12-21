Escala el conflicto: EEUU interceptó un tercer buque petrolero frente a la costa de Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la intercepción del petrolero Bella-1 cerca de la costa de Venezuela, convirtiéndose en el tercer buque capturado en apenas siete días y el segundo en lo que va del fin de semana. La operación se dio en el marco del bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de asfixiar las rutas de exportación e importación de hidrocarburos.

Según fuentes del Departamento del Tesoro, el Bella-1 de bandera panameña era seguido desde junio de 2024 y se lo vincula con la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, acusada de brindar apoyo financiero y logístico a la Guardia Revolucionaria de Irán. Al momento de la intervención, el buque realizaba maniobras de aproximación a la costa venezolana para iniciar una carga de crudo.

La captura se suma a las del Skipper, el 10 de diciembre, y el Centuries, detectado durante las últimas horas, consolidando la ofensiva estadounidense sobre las rutas energéticas vinculadas a Caracas y Teherán.