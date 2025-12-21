Irán ofrece apoyo a Venezuela frente a la presión de EE. UU.

En un nuevo capítulo de la escalada en el Caribe, Venezuela informó que Irán ofreció ayuda para “enfrentar la piratería de Estados Unidos”, reforzando así la alianza entre ambos países. El canciller Yván Gil confirmó que mantuvo una comunicación directa con su par iraní, Abbas Araghchi, en la que Teherán expresó su disposición a colaborar contra lo que denomina “terrorismo internacional” impulsado por la administración de Donald Trump.

La reacción de Caracas se produjo tras la confiscación de un segundo buque cargado de crudo frente a sus costas, acción que el Gobierno venezolano calificó como una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Según Gil, Irán manifestó “solidaridad plena” ante lo que considera actos de piratería y robo de recursos estratégicos.

Desde Washington, Trump endureció los bloqueos y ratificó su política de “tolerancia cero” contra el comercio exterior de Nicolás Maduro, advirtiendo que cualquier buque con hidrocarburos venezolanos será perseguido. Con el despliegue de la Guardia Costera y el respaldo de un grupo de ataque de portaaviones, la Casa Blanca intensifica su presencia militar en la región, bloqueando la economía venezolana y abriendo la puerta a una mayor injerencia geopolítica en el Caribe.