China denunció una “grave violación” luego de la captura del petrólero por parte de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró en la jornada pasada que la captura de buques de otro país por parte de Estados Unidos constituye una grave violación del derecho internacional, en respuesta a la interceptación de un petrolero frente a las costas venezolanas el fin de semana.

“Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países y la captura de sus petroleros cerca a sus aguas constituye una grave violación al derecho internacional”, sostiene el comunicado. “Nos oponemos sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, agrega el texto.

Según señaló la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, se trató del petrolero “The Centuries”, cargado en Venezuela, con “bandera falsa”, bajo el nombre de “Crag” y parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista” del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El navío transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, indicaron documentos de las autoridades estadounidenses. Vale remarcar, que el gigante asiático es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

La ocurrida el pasado sábado fue la segunda incautación en cuestión de días. El último 10 del corriente mes, la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, incautó otro petrolero, llamado Skipper, miembro de la flota fantasma de navíos que, según Estados Unidos, opera al margen de la ley para transportar carga sancionada. Estas incautaciones se registran tras meses de tensiones por el despliegue naval que Washington inició el pasado agosto en el Caribe, que ha estado seguido de ataques contra supuestas narcolanchas en esa zona y en el Pacífico oriental.