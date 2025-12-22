Explotó el cohete surcoreano HANBIT-Nano tras su lanzamiento desde Brasil

El cohete HANBIT-Nano, desarrollado por la empresa surcoreana Innospace, explotó luego de ser lanzado desde la Base Espacial de Alcântara, en el estado brasileño de Maranhão, en el marco de la misión Spaceward 2025. El incidente ocurrió poco después del despegue y fue confirmado por transmisiones oficiales que indicaron la presencia de una anomalía durante la operación.

Se trataba de un lanzamiento histórico: el primer intento de envío de un cohete orbital con fines comerciales desde territorio brasileño. De haber sido exitoso, el hito habría marcado el ingreso definitivo de Brasil al mercado global de lanzamientos espaciales, un sector estratégico de alto valor tecnológico y económico.

Desde la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y la empresa Innospace señalaron que aún se están analizando las causas de la falla y, por el momento, no brindaron mayores precisiones sobre el incidente. Tampoco se informó sobre daños adicionales en la plataforma de lanzamiento.

El proyecto era fruto de una colaboración entre la FAB, la Agencia Espacial Brasileña (AEB) y la compañía surcoreana, y representaba un paso clave hacia la autonomía tecnológica y la soberanía espacial del país. Hasta ahora, Brasil solo había realizado lanzamientos suborbitales, que no permiten colocar satélites en órbita.

La misión Spaceward 2025 apuntaba a consolidar a la base de Alcântara como un polo estratégico para lanzamientos comerciales, aprovechando su ubicación privilegiada cercana a la línea del Ecuador, una ventaja significativa para reducir costos y mejorar la eficiencia de los vuelos espaciales.