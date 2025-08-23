La ONU declaró la hambruna en Gaza y apuntó contra Israel

La ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación “catastrófica”.

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, acusó directamente al gobierno israelí por la situación de más de 500 mil palestinos que no tienen acceso a alimentos. “Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel”, resaltó.

Según los expertos de la ONU, más de medio millón de personas en Gaza se enfrentan a condiciones “catastróficas”, el nivel más alto de penuria alimentaria en la IPC caracterizado por la hambruna y la muerte.

Esta cifra, basada en la información recopilada hasta el 15 de agosto, podría aumentar a casi 641.000 para finales de septiembre.

Según la IPC, una hambruna se produce cuando se reúnen tres factores: al menos el 20% de los hogares (uno de cada cinco) se enfrenta a una escasez extrema de alimentos, al menos el 30% de los niños menores de cinco años (uno de cada tres) sufre desnutrición aguda y al menos dos de cada 10.000 personas mueren de hambre cada día.

El Ministerio de Exteriores israelí salió a negar que se esté produciendo, por primera vez, una hambruna en la gobernación de Gaza y dijo que se trata de una “campaña fraudulenta” de Hamas, pese a que esta conclusión fue alcanzada por grupo independiente respaldado por la ONU.

“La CIF (Clasificación Integrada de Fases de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado y 'a medida' para la campaña fraudulenta de Hamas”, dijo el ministerio en un comunicado. “Todo el documento de la CIF se basa en mentiras de Hamas blanqueadas a través de organizaciones”, añadió.