Rusia descarta una reunión a corto plazo entre Putin y Zelenski

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que “no hay ninguna reunión prevista” entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, pese a los intentos de Estados Unidos para organizar una cumbre.

“Putin estará preparado para reunirse con Zelenski cuando los temas estén preparados para tratarlos en una cumbre, y estos temas no están preparados en lo más mínimo”, Lavrov.

Asimismo, el canciller afirmó que su país acordó mostrar flexibilidad en varios puntos expuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reunión con Putin en Alaska la semana pasada, y a la vez expuso que Ucrania obstaculizó la agenda de la reunión.

“El presidente Trump ha propuesto varias cuestiones y, en sobre algunas de ellas, estamos dispuestos a mostrar una mayor flexibilidad”, precisó.

Vale destacar que Trump dijo que le dará al presidente de Rusia, Vladimir Putin, “un par de semanas”, extendiendo aún más su plazo para posibles consecuencias contra Moscú después de instar al líder ruso a reunirse con su homólogo ucraniano con la esperanza de poner fin a la guerra.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra.

Zelenski reiteró que su acuerdo para pasar a la vía diplomática es con Washington, no con Moscú.

“Estamos dispuestos. Hablemos de la fecha, hablemos del lugar”, reclamó el presidente ucraniano.