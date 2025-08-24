Arde Portugal: los incendios forestales arrasaron más de 200.000 hectáreas

La ola de calor no cesa en Europa. Mientras continúan 16 focos activos en España, Portugal es otro de los países que está siendo arrasada por las llamas.

Un bombero portugués falleció como consecuencia de las heridas sufridas mientras combatía los incendios forestales que azotan Portugal desde hace semanas, informó la presidencia del país.

Hasta el momento, al menos cuatro personas perdieron la vida y se detuvo a dos sospechosos acusados de provocar uno de los fuegos en la región de Coimbra.

La Policía indicó que los detenidos habrían utilizado un mechero para encender fuego en un área rural con densa vegetación, durante una jornada de máximo riesgo por altas temperaturas y baja humedad.

“Hemos recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento del zapador forestal Daniel Esteves. Traslado a la familia y amigos las condolencias y agradecimiento del país”, ha publicado el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en su cuenta en la red social X.

También el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expresado su pésame. La acumulación de estas muertes convierte este verano en uno de los más duros de la historia forestal reciente de ese país.

Portugal, al igual que su vecino España lucha contra múltiples incendios que han consumido aproximadamente 60.000 hectáreas. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), en lo que va del año han ardido cerca de 278.000 hectáreas en el país.

Como referencia histórica, en 2017 los incendios forestales portugueses arrasaron 563.000 hectáreas y provocaron 119 muertes.

La Península Ibérica está muy afectada por el cambio climático, que provoca olas de calor y sequías más prolongadas, secando la vegetación y favoreciendo los incendios forestales, según los expertos.

En España, los incendios comenzaron durante una ola de calor de 16 días, con temperaturas de hasta 45 °C en el sur. Durante dos semanas arrasaron más de 350.000 hectáreas. Según el Effis, los incendios forestales en la Unión Europea habían quemado casi 10.000 kilómetros cuadrados hasta el 19 de agosto.