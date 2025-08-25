Venezuela: miles de personas se enlistan en las milicias bolivarianas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de “hermosa” y “exitosa” la masiva movilización del pueblo en las plazas de todo el país para alistarse en las fuerzas armadas. “Hemos visto una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo y amor por Venezuela”, afirmó tras la respuesta del pueblo ante el despliegue militar estadounidense en aguas de la región.

“Nunca más la bota de imperio alguno mancillará este suelo. No hay aire, mar o tierra a donde no llega la Milicia Nacional Bolivariana. Demos un paso al frente y cuidemos lo que es nuestro”, manifestó el mandatario al inicio de la jornada de alistamiento. Miles de personas, empleados públicos, amas de casa y jubilados, entre otros, se sumaron a las filas de la milicia para demostrar la “firmeza, organización y resistencia” de la nación ante una eventual invasión estadounidense, bajo la consigna #YoMeAlisto.

“¿Ha prestado servicio anteriormente?”, pregunta una miliciana en uniforme de camuflaje a Óscar Matheus, quien esperó paciente en la fila hasta llegar a la mesa plástica del registro. “Estoy acá para cumplir con nuestro país”, indicó a la Afp el auditor de 66 años. “La patria nos hace un llamado, nos necesita el país”, expresó por su parte Rosy Paravabith, de 51 años.

Una vez registrados, los voluntarios pasaron a una sala donde se proyectaba un documental sobre el bloqueo de naciones europeas a las costas venezolanas entre 1902 y 1903, ante la negativa del entonces presidente Cipriano Castro de pagar la deuda externa. El filme, de 2017, muestra a campesinos armados. Algunos disparan, otros analizan mapas. Barcos de guerra se divisan a la distancia.La milicia bolivariana, un cuerpo adscrito a la fuerza armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica, habilitó centros de registro en plazas y edificios militares y públicos, incluido el palacio presidencial de Miraflores en Caracas y el llamado Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del fallecido líder socialista Hugo Chávez.

El ministro de Defensa de Venezuela, el general jefe Vladimir Padrino López, destacó la “respuesta patriótica del pueblo ante el intento de Estados Unidos de fabricar mentiras y falsos positivos, antes de una agresión militar”, reportó. La líder opositora María Corina Machado llamó en su cuenta de X a no enlistarse en la milicia bolivariana porque “quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando”.

Aterrizaje en Managua

Por otro lado, el Airbus A340 (MSN 31), matrícula YV-1004 y código de vuelo VCV1004/V01004, perteneciente a Conviasa y utilizado por la Presidencia de Venezuela, aterrizó en Managua a las 04:22 p.m. (hora de Centroamérica) del domingo, tras despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas.