Miles marcharon en Israel para exigir un acuerdo por los rehenes y el fin de la guerra

Miles de personas se movilizaron este sábado por la noche en Tel Aviv y en distintas ciudades de Israel para exigir al gobierno de Benjamin Netanyahu un acuerdo con Hamas que permita la liberación de los rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza. Las protestas, que se repiten de manera semanal, contaron con la presencia de familiares de cautivos y de ciudadanos que reclaman una salida negociada al conflicto.

En paralelo, también se desarrolló una manifestación conjunta de judíos y árabes contra la guerra, que pidió un freno a la ofensiva militar y la búsqueda de consensos políticos que faciliten el diálogo.

Las movilizaciones tuvieron lugar luego de que Netanyahu anunciara la instrucción de negociar la liberación de 50 rehenes aún en manos de facciones armadas, al mismo tiempo que avanzaba en la aprobación de nuevas operaciones militares en Ciudad de Gaza.

Hamas, por su parte, había aceptado la semana pasada una propuesta que incluía la liberación de 10 rehenes vivos y la entrega de 18 cuerpos durante un alto el fuego de 60 días, a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos.

El primer ministro israelí reiteró, sin embargo, que solo aceptará un acuerdo “global y definitivo” que contemple el desarme de Hamas, la desmilitarización de Gaza y el traspaso de su administración a otra entidad. Esa postura mantiene un punto de fricción en las conversaciones, mientras las protestas ciudadanas ganan cada vez más visibilidad en las calles.